В Минобороны РФ цинично отреагировала на атаку по Украине: заявили о мести за Путина

Министерство обороны России официально подтвердило массированную атаку по Украине в ночь на 24 мая, во время которой применялась баллистическая ракета средней дальности "Орешник". В заявлении российского ведомства удар назвали "ответом" на якобы украинские атаки по территории РФ.

Минобороны РФ подтвердило удар ракетой "Орешник" по Украине. Фото из открытых источников

В Минобороны РФ утверждают, что при ночных обстрелах использовались ракеты "Искандер", "Кинжал", "Циркон", крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Отдельно российская сторона упомянула мобильный ракетный комплекс "Орешник", уоторый связывают с ракетой РС-26 "Рубеж".

Несмотря на то, что после атаки РФ произошли масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, жилых домов, рынков и торговых центров в Киеве и других областях, в Минобороны утверждают, что якобы атаковали "военные объекты".

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались во время террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и дальше не останутся без ответа", — говорится в заявлении.

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что атака РФ стала "ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, совершенную в ночь на 29 декабря 2025 г.". Тогда россияне заявили о якобы атаке на путинскую резиденцию, однако украинская и международная разведка поставила эти заявления под вопрос.

