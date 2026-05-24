Путіну це не сподобається: стало відомо, куди влучив "Орєшнік" в Білій Церкві

Під час масованої атаки по Україні в ніч на 24 травня Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", однак наслідки удару по Київщині виявилися значно менш масштабними, ніж очікувалося. За даними рятувальників, у Білій Церкві пошкодження обмежилися гаражним кооперативом.

Росія вдарила ракетою "Орєшнік" по Білій Церкві. Фото з відкритих джерел

Як повідомили у ДСНС Київської області, після удару виникла пожежа, внаслідок якої згоріли три гаражі. Інформації про постраждалих немає.

"У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі", — йдеться в заяві ДСНС.

Також начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що в районі були пошкоджені будівлі одного з підприємств. Таким чином, Росія використала "Орєшнік" для удару та знищення трьох гаражів.

Наслідки атаки Росії ракетою "Орєшнік" по Білій Церкві. Фото: ДСНС

Як виявилося, удар по Білій Церкві викликав хвилю критики серед російських військових блогерів. У Telegram-каналах атаку назвали "дорогою демонстрацією", яка не дала стратегічного результату. За різними оцінками, вартість однієї такої ракети може становити від 40 до 100 мільйонів доларів.

Росіяни незадоволені атакою "Орєшніком" по Україні

Ракета "Орєшнік" вважається однією з найсучасніших російських розробок. За оцінками української розвідки та західних експертів, її швидкість може перевищувати 12 тисяч кілометрів на годину, а сама ракета здатна нести кілька бойових частин. У Пентагоні раніше заявляли, що "Орєшнік" є модифікацією ракети РС-26 "Рубєж". Це вже третє відоме застосування "Орєшніка" у війні проти України. Перший запуск зафіксували у листопаді 2024 року під час удару по Дніпру, другий у січні 2026 року по об’єкту на Львівщині.

