Путину это не понравится: стало известно, куда попал "Орешник" в Белой Церкви

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 24 мая Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник", однако последствия удара по Киевщине оказались значительно менее масштабными, чем ожидалось. По данным спасателей, в Белой Церкви повреждения ограничились гаражным кооперативом.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, после удара возник пожар, в результате которого сгорели три гаража. Информации о пострадавших нет.

"В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража", — говорится в заявлении ГСЧС.

Также начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник уточнил, что в районе повреждены здания одного из предприятий. Таким образом, Россия использовала "Орешник" для удара и уничтожения трех гаражей.

Как оказалось, удар по Белой Церкви вызвал волну критики среди российских военных блоггеров. В Telegram-каналах атаку назвали "дорогой демонстрацией", не давшей стратегического результата. По разным оценкам стоимость одной такой ракеты может составлять от 40 до 100 миллионов долларов.

Ракета "Орешник" считается одной из самых современных российских разработок. По оценкам украинской разведки и западных экспертов ее скорость может превышать 12 тысяч километров в час, а сама ракета способна нести несколько боевых частей. В Пентагоне ранее заявляли, что "Орешник" является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". Это уже третье известное применение "Орешника" в войне против Украины. Первый запуск зафиксировали в ноябре 2024 во время удара по Днепру, второй в январе 2026 по объекту на Львовщине.

