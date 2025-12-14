logo_ukra

Удар по Запоріжжю: росіяни атакували житловий район, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по Запоріжжю: росіяни атакували житловий район, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Російські війська вдарили по Запоріжжю, атакувавши супермаркет у житловому районі. Щонайменше чотири людини поранені, будівля зруйнована.

14 грудня 2025, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Удар по супермаркету АТБ в Запоріжжі

Російські війська вранці 14 грудня завдали удару по Запоріжжю, атакувавши цивільний об’єкт у житловому районі міста. Під ворожий обстріл потрапив супермаркет, унаслідок чого постраждали мирні мешканці.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, щонайменше чотири людини дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За його словами, удар спричинив значні руйнування будівлі магазину та прилеглої інфраструктури.

"Щонайменше чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста. Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу", — повідомив Федоров. 

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили о 9:50. Вже за кілька хвилин влада попередила про загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Згодом стало відомо про влучання по місту.

Удар по Запоріжжю

Удар по супермаркету АТБ в Запоріжжі

Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю

Опубліковані обласною адміністрацією фото та відео з місця події свідчать про серйозні пошкодження супермаркету. На кадрах видно зруйновані конструкції та вибиті вікна. За попередньою інформацією, йдеться про удар по одному з магазинів мережі "АТБ" у густонаселеному мікрорайоні Запоріжжя.

На місці російського удару працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Наслідки удару уточнюються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в РФ заявили про захоплення Добропілля в Запорізькій області: у ЗСУ відреагували.

Також "Коментарі" писали, що Запорізька АЕС знову відключена від енергосистеми України.



Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/29824
