Удар по Запорожью: россияне атаковали жилой район, ранены (ФОТО, ВИДЕО)

Российские войска ударили по Запорожью, атаковав супермаркет в жилом районе. По меньшей мере четыре человека ранены, здание разрушено.

14 декабря 2025, 11:35
Удар по Запорожью: россияне атаковали жилой район, ранены (ФОТО, ВИДЕО)

Удар по супермаркету АТБ в Запорожье

Российские войска утром 14 декабря нанесли удар по Запорожью, атаковав гражданский объект в жилом районе города. Под вражеский обстрел попал супермаркет, в результате чего пострадали мирные жители.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По его словам, удар нанес значительные разрушения здания магазина и близлежащей инфраструктуры.

"По меньшей мере четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. россияне атаковали магазин в одном из микрорайонов города. Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", — сообщил Федоров.

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена в 9:50. Уже через несколько минут власти предупредили об угрозе применения управляемых авиационных бомб. Впоследствии стало известно о попадании по городу.

Удар по Запорожью: россияне атаковали жилой район, ранены (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Удар по супермаркету АТБ в Запорожье

Удар по Запорожью: россияне атаковали жилой район, ранены (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Удар по супермаркету АТБ в Запорожье

Удар по Запорожью: россияне атаковали жилой район, ранены (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Последствия удара в Запорожье

Удар по Запорожью: россияне атаковали жилой район, ранены (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Последствия удара в Запорожье

Опубликованные областной администрацией фото и видео с места происшествия свидетельствуют о серьезных повреждениях супермаркета. На кадрах видны разрушенные конструкции и выбитые окна. По предварительной информации, речь идет об ударе по одному из магазинов сети "АТБ" в густонаселенном микрорайоне Запорожья.

На месте российского удара работают спасатели, медики и милиционеры. Последствия удара уточняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ заявили о захвате Доброполья в Запорожской области: в ВСУ отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что Запорожская АЭС снова отключена от энергосистемы Украины.



Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/29824
