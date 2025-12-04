РФ заявила про захоплення Добропілля в Запорізькій області: у ЗСУ відреагували

Рубрики
Генштаб Збройних сил України спростував заяви росіян про те, що вони нібито захопили населений пункт Добропілля в Запорізькій області. Туди просочилася група росіян, яку було ліквідовано. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
В Генштабі зазначили, що диверсійно-розвідувальна група російських окупантів, скориставшись погодними умовами, змогла проникнути на околиці населеного пункту. Групу виявили та ліквідували, н/п контролюється українськими військами.
Також в Генштабі показали відео ліквідації росіян у селі та відео з українськими військовими, які здійснили розшук та знищення окупантів.
