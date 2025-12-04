РФ заявила про захоплення Добропілля в Запорізькій області: у ЗСУ відреагували

Генштаб Збройних сил України спростував заяви росіян про те, що вони нібито захопили населений пункт Добропілля в Запорізькій області. Туди просочилася група росіян, яку було ліквідовано. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Увага! Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що диверсійно-розвідувальна група російських окупантів, скориставшись погодними умовами, змогла проникнути на околиці населеного пункту. Групу виявили та ліквідували, н/п контролюється українськими військами.

"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше", — зауважили у Генштабі.

Також в Генштабі показали відео ліквідації росіян у селі та відео з українськими військовими, які здійснили розшук та знищення окупантів.

