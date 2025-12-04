logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ заявила про захоплення Добропілля в Запорізькій області: у ЗСУ відреагували
НОВИНИ

РФ заявила про захоплення Добропілля в Запорізькій області: у ЗСУ відреагували

Сили оборони знищили російську ДРГ, яка проникла на околиці села Доропілля неподалік Гуляйполя

4 грудня 2025, 15:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генштаб Збройних сил України спростував заяви росіян про те, що вони нібито захопили населений пункт Добропілля в Запорізькій області. Туди просочилася група росіян, яку було ліквідовано. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

РФ заявила про захоплення Добропілля в Запорізькій області: у ЗСУ відреагували

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Увага! Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що диверсійно-розвідувальна група російських окупантів, скориставшись погодними умовами, змогла проникнути на околиці населеного пункту. Групу виявили та ліквідували, н/п контролюється українськими військами.

"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше", — зауважили у Генштабі.

Також в Генштабі показали відео ліквідації росіян у селі та відео з українськими військовими, які здійснили розшук та знищення окупантів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська й надалі стримують російські атаки в районі Покровська та Мирнограда. За його словами, ситуація залишається вкрай напруженою, тому він особисто працює з командирами угруповань військ, корпусів, бригад, полків і батальйонів, щоб координувати дії оборони.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи зупинено ворога під Гуляйполем: про що говорить ситуація на Запоріжжі.




