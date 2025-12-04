Чи залишилися ЗСУ ще у Покровську: відповідь Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська й надалі стримують російські атаки в районі Покровська та Мирнограда. За його словами, ситуація залишається вкрай напруженою, тому він особисто працює з командирами угруповань військ, корпусів, бригад, полків і батальйонів, щоб координувати дії оборони.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Олександр Сирський підкреслив, що бої тривають безперервно. Сили оборони утримують північну частину Покровська та блокують спроби противника сформувати нові штурмові групи. Російські війська намагаються просунутися в обхід міст, однак українські підрозділи активними діями цьому перешкоджають. У межах населених пунктів воїни обороняють визначені рубежі та продовжують завдавати противнику втрат.

Головнокомандувач наголосив, що попри те, що російська армія не рахується зі втратами живої сили, українські командири зосереджені на збереженні життя військових. Під час наради було уточнено порядок координації, ротації та підтримки підрозділів, які ведуть пошуково-штурмові дії.

Для посилення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління та забезпечення залучених сил. Окрему увагу приділено логістичним маршрутам, своєчасній медичній евакуації, контрбатарейній боротьбі та протидії російським безпілотникам.

"Тримаємо стрій. Боротьба триває. Слава Україні!", — підсумував Олександр Сирський.

