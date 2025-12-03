Bild повідомляє, що Покровськ вже під РФ: з’явилася реакція Генштабу

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в Покровську, попри поширену низкою медіа інформацію про повне захоплення міста російськими військами. Дані, оприлюднені німецьким виданням Bild, не відповідають дійсності. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, попри надзвичайно складну ситуацію, українське командування підтверджує: оборонна операція в межах Покровська триває.

"Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Наші підрозділи проводять активні дії, спрямовані на ліквідацію осередків ворога", — наголосив Ковальов.

Він також зазначив, що як у районі Покровська, так і поблизу Мирнограда українські військові здійснюють заходи з налагодження логістики, а також блокують спроби російських підрозділів формувати штурмові групи та обходити населені пункти.

Напередодні журналіст Юліан Рьопке у матеріалі для Bild заявив, що Покровськ нібито повністю перейшов під контроль російської армії, а бій за місто завершено. Він також припустив, що населений пункт може стати плацдармом для подальшого наступу російських військ у напрямку Дніпропетровської області та висловив думку щодо "нездатності ЗСУ зупинити наступ", а лише сповільнювати його.

У Генштабі такі твердження називають передчасними та такими, що не відображають реального стану на фронті. Українська сторона запевняє: оборона триває, а ситуація перебуває під контролем українського командування.

