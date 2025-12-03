Bild сообщает, что Покровск уже под РФ: появилась реакция Генштаба

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на распространенную рядом медиа информацию о полном захвате города российскими войсками. Данные, обнародованные германским изданием Bild, не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на сложнейшую ситуацию, украинское командование подтверждает: оборонная операция в пределах Покровска продолжается.

"Силы обороны и дальше удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Наши подразделения проводят активные действия, направленные на ликвидацию очагов врага", — подчеркнул Ковалев.

Он также отметил, что как в районе Покровска, так и вблизи Мирнограда, украинские военные осуществляют мероприятия по налаживанию логистики, а также блокируют попытки российских подразделений формировать штурмовые группы и обходить населенные пункты.

Накануне журналист Юлиан Репке в материале Bild заявил, что Покровск якобы полностью перешел под контроль российской армии, а бой за город завершен. Он также предположил, что населенный пункт может стать плацдармом для дальнейшего наступления российских войск в направлении Днепропетровской области и высказал мнение о "неспособности ВСУ остановить наступление", а только замедлять его.

В Генштабе такие утверждения называют преждевременными и не отражающими реального состояния на фронте. Украинская сторона уверяет, что оборона продолжается, а ситуация находится под контролем украинского командования.

Читайте на портале "Комментарии" — российским оккупантам удалось продвинуться в черте города Покровск и неподалеку от Гуляйполя. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта о ситуации на фронте от мониторингового проекта DeepState.



