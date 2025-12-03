logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Покровськ стає все більше "червоним", плюс три втрачені населені пункти: деталі від DeepState
commentss НОВИНИ Всі новини

Покровськ стає все більше "червоним", плюс три втрачені населені пункти: деталі від DeepState

DeepState фіксує чергове просування ворога на Донеччині та біля Гуляйполя

3 грудня 2025, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російським окупантам вдалося просунутись в межах міста Покровськ та неподалік Гуляйполя. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчить оновлена мапа про ситуацію на фронті від моніторингового проєкту DeepState. 

Покровськ стає все більше "червоним", плюс три втрачені населені пункти: деталі від DeepState

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

"Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя", — наголошується у повідомленні. 

Зокрема, населені пункти Балаган і Новоекономічне знаходиться в Покровському районі Донеччини, а Солодке і Затишшя – і в Гуляйпільській міській громаді Запорізької області.

Варто зазначити, аналітики DeepState повідомляли 2 грудня, що російська окупаційна армія окупувала село Козацьке на Донеччині та просунулась у Покровську та Мирнограді, а також біля Кам'янського у Запоріжжі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська продовжують тиснути на фронті — ворог просунувся у багатьох місцях.

У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Цей показник, за даними платформи DeepState, майже вдвічі більший, ніж у вересні.

Зазначається, що черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

“У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем, про які писали раніше”, — пишуть оглядачі.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22833
