Покровськ стає все більше "червоним", плюс три втрачені населені пункти: деталі від DeepState

Російським окупантам вдалося просунутись в межах міста Покровськ та неподалік Гуляйполя. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчить оновлена мапа про ситуацію на фронті від моніторингового проєкту DeepState.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

"Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя", — наголошується у повідомленні.

Зокрема, населені пункти Балаган і Новоекономічне знаходиться в Покровському районі Донеччини, а Солодке і Затишшя – і в Гуляйпільській міській громаді Запорізької області.

Варто зазначити, аналітики DeepState повідомляли 2 грудня, що російська окупаційна армія окупувала село Козацьке на Донеччині та просунулась у Покровську та Мирнограді, а також біля Кам'янського у Запоріжжі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська продовжують тиснути на фронті — ворог просунувся у багатьох місцях.

У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Цей показник, за даними платформи DeepState, майже вдвічі більший, ніж у вересні.

Зазначається, що черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

“У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем, про які писали раніше”, — пишуть оглядачі.



