Покровськ стає все більше "червоним", плюс три втрачені населені пункти: деталі від DeepState

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російським окупантам вдалося просунутись в межах міста Покровськ та неподалік Гуляйполя. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчить оновлена мапа про ситуацію на фронті від моніторингового проєкту DeepState.
Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел
Зокрема, населені пункти Балаган і Новоекономічне знаходиться в Покровському районі Донеччини, а Солодке і Затишшя – і в Гуляйпільській міській громаді Запорізької області.
Варто зазначити, аналітики DeepState повідомляли 2 грудня, що російська окупаційна армія окупувала село Козацьке на Донеччині та просунулась у Покровську та Мирнограді, а також біля Кам'янського у Запоріжжі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська продовжують тиснути на фронті — ворог просунувся у багатьох місцях.
У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Цей показник, за даними платформи DeepState, майже вдвічі більший, ніж у вересні.
Зазначається, що черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.