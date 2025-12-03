logo

Покровск становится все более "красным", плюс три утраченных населенных пункта: детали от DeepState
НОВОСТИ

Покровск становится все более "красным", плюс три утраченных населенных пункта: детали от DeepState

DeepState фиксирует очередное продвижение врага в Донецкой области и возле Гуляйполя

3 декабря 2025, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российским оккупантам удалось продвинуться в черте города Покровск и недалеко от Гуляйполя. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта о ситуации на фронте от мониторингового проекта DeepState.

Покровск становится все более "красным", плюс три утраченных населенных пункта: детали от DeepState

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Балаган, Сладкое и Затишье, а также продвинулся в Покровске, вблизи Новоэкономического и Гуляйполя", — отмечается в сообщении.

В частности, населенные пункты Балаган и Новоэкономическое находятся в Покровском районе Донбасса, а Сладкое и Затишье – и в Гуляйпольской городской общине Запорожской области.

Стоит отметить, аналитики DeepState сообщали 2 декабря, что российская оккупационная армия оккупировала село Казацкое в Донецкой области и продвинулась в Покровске и Мирнограде, а также возле Каменского в Запорожье.

Читайте также на портале "Комментарии" – российские войска продолжают давить на фронте – враг продвинулся во многих местах.

В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре.

Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотическое продырявление нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем, о которых писали ранее", — пишут обозреватели.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22833
