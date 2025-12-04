Остались ли ВСУ еще в Покровске: ответ Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска и дальше сдерживают российские атаки в районе Покровска и Мирнограда. По его словам, ситуация остается очень напряженной, поэтому он лично работает с командирами группировок войск, корпусов, бригад, полков и батальонов, чтобы координировать действия обороны.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Александр Сырский подчеркнул, что бои продолжаются непрерывно. Силы обороны удерживают северную часть Покровска и блокируют попытки противника сформировать новые штурмовые группы. Российские войска пытаются продвинуться в обход городов, однако украинские подразделения активными действиями этому препятствуют. В пределах населенных пунктов воины обороняют определенные рубежи и продолжают наносить противнику потери.

Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на то, что российская армия не считается с потерями живой силы, украинские командиры сосредоточены на сохранении жизни военных. Во время совещания был уточнен порядок координации, ротации и поддержки подразделений, ведущих поисково-штурмовые действия.

Для усиления устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению и обеспечению привлеченных сил. Отдельное внимание уделено логистическим маршрутам, своевременной медицинской эвакуации, контрбатарейной борьбе и противодействию русским беспилотникам.

"Держим строй. Борьба продолжается. Слава Украине!", — подытожил Александр Сырский.

