Чи зупинено ворога під Гуляйполем: про що говорить ситуація на Запоріжжі

Обстановка в районі Гуляйполя Запорізької області залишається не менш тривожною, ніж у Покровську на Донеччині. Про що говорить сама ситуація і чи вдалося зупинити росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

Ситуація залишається вкрай напруженою

Військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Радіо NV, що російських окупантів вдалося зупинити на підступах до міста Гуляйполе на Запоріжжі, але ситуація залишається дуже напруженою.

"Станом зараз ми маємо інформацію про зупинення наступу російських військ на Гуляйполі. Але на підступах до цього міста, тобто вони (росіяни – ред.) дуже близько", — зазначив оглядач.

За його словами, там ситуація "вкрай напружена та несприятлива для ЗСУ". При цьому додав, що якщо ворог перекидає туди додаткові сили, це означає, що вони не відмовилися від спроби охопити місто і врешті-решт зайняти. Експерт сказав, що росіяни мали завдання зробити це до кінця 2025 року.

"Тому ми можемо очікувати, що вони намагатимуться це завдання виконувати та продовжувати наступальні дії", — вважає Попович.

За його словами, захоплення Гуляйполя означатиме подальше просування ворога у бік Орєхова та у бік міста Запоріжжя.

Він додав, що перспективи для українського обласного центру зрозумілі, зокрема йдеться про можливість обстрілу росіянами околиць міста реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).

За останній місяць російські підрозділи зуміли форсувати річку Янчур на широкій ділянці

Військовий аналітик Костянтин Машовець оцінює ситуацію на Гуляйпольському напрямі як загрозливішу, ніж під Покровськом.

За його даними, російські війська розвинули широкомасштабний наступ, досягли високих темпів просування та створюють умови для можливого охоплення всього району оборони ЗСУ з ризиком виходу в тил Оріхівського угруповання.

Експерт нагадує, що за останній місяць російські підрозділи зуміли форсувати річку Янчур на широкій ділянці, закріпилися в районі Успенівки та просунулися на глибину до 17 км у напрямку східних та північно-східних околиць Гуляйполя. Ширина ділянки прориву досягає приблизно 16 км, що значно перевищує динаміку інших напрямах фронту.

Одночасно російські сили просуваються вздовж Янчура до Єгорівки та Данилівки, де точаться бої за вихід до дороги на Покровське. Машовець вважає прорив у районі Данилівки одним із ключових: у разі успіху противник зможе перерізати шлях між Покровським та Гуляйполем. Вже зараз, зазначає аналітик, використання цієї дороги на окремих ділянках фактично неможливе.

На північ, де російські підрозділи намагаються вийти до річки Вовча, вони досягли Орестополя та Новоселівки, частково закріпившись на цих позиціях. Українські війська утримують Соснівку та Олександроград, що тимчасово стримує просування. При цьому російські штурмові групи продовжують оминати ці вузли оборони, просуваючись до Новоолександрівки та Олексіївки, що створює загрозу своєрідної "ізоляції" всього Гуляйпільського сектору.

