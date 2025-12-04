Остановлен ли враг под Гуляйполем: о чем говорит обстановка на Запорожье

Обстановка в районе Гуляйполя Запорожской области остается не менее тревожной, чем в самом Покровске на Донетчине. О чем говорит сама ситуация и удалось ли уже остановить россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

Ситуация остается крайне напряженной

Военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Радио NV, что российских оккупантов удалось остановить на подступах к городу Гуляйполе в Запорожской области, но ситуация остается очень напряженной.

"По состоянию на сейчас мы имеем информацию об остановке наступления российских войск на Гуляйполе. Но на подступах к этому городу, то есть они (россияне – ред.) очень близко", — отметил обозреватель.

По его словам, там ситуация "крайне напряженная и неблагоприятная для ВСУ". При этом добавил, что, если враг перебрасывает туда дополнительные силы, то это означает, что они не отказались от попытки охватить город и в конце концов занять. Эксперт сказал, что у россиян была задача сделать это до конца 2025 года.

"Поэтому мы можем ожидать, что они будут пытаться эту задачу выполнять и продолжать наступательные действия", — считает Попович.

По его словам, захват Гуляйполя будет означать дальнейшее продвижение врага в сторону Орехова и в сторону города Запорожье.

Он добавил, что перспективы для украинского областного центра понятны, в частности, речь идет о возможности обстрела россиянами окрестностей города реактивными системами залпового огня (РСЗО).

За последний месяц российские подразделения сумели форсировать реку Янчур на широком участке

Военный аналитик Константин Машовец оценивает ситуацию на Гуляйпольском направлении как более угрожающую, чем под Покровском.

По его данным, российские войска развили широкомасштабное наступление, достигли высоких темпов продвижения и создают условия для возможного охвата всего района обороны ВСУ с риском выхода в тыл Ореховской группировке.

Эксперт напоминает, что за последний месяц российские подразделения сумели форсировать реку Янчур на широком участке, закрепились в районе Успеновки и продвинулись на глубину до 17 км в направлении восточных и северо-восточных окраин Гуляйполя. Ширина участка прорыва достигает примерно 16 км, что существенно превосходит динамику на других направлениях фронта.

Одновременно российские силы продвигаются вдоль Янчура к Егоровке и Даниловке, где продолжаются бои за выход к дороге на Покровское. Машовец считает прорыв в районе Даниловки одним из ключевых: в случае успеха противник сможет перерезать путь между Покровским и Гуляйполем. Уже сейчас, отмечает аналитик, использование этой дороги на отдельных участках фактически невозможно.

Севернее, где российские подразделения пытаются выйти к реке Волчья, они достигли Орестополя и Новосёловки, частично закрепившись на этих позициях. Украинские войска удерживают Сосновку и Александроград, что временно сдерживает продвижение. При этом российские штурмовые группы продолжают обходить эти узлы обороны, продвигаясь к Новоалександровке и Алексеевке, что создаёт угрозу своеобразной "изоляции" всего Гуляйпольского сектора.

