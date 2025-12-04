РФ заявила о захвате Доброполья в Запорожской области: в ВСУ отреагировали

Рубрики
Кравцев Сергей
Генштаб Вооруженных сил Украины опроверг заявления россиян о том, что они захватили населенный пункт Доброполья в Запорожской области. Туда проникла группа россиян, которая была ликвидирована. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В Генштабе отметили, что диверсионно-разведывательная группа российских окупантов, воспользовавшись погодными условиями, смогла проникнуть на окраины населенного пункта. Группа была обнаружена и ликвидирована, н/п контролируется украинскими войсками.
Также в Генштабе показали видео ликвидации россиян в селе и видео с украинскими военными, которые разыскали и уничтожили оккупантов.
