РФ заявила о захвате Доброполья в Запорожской области: в ВСУ отреагировали
НОВОСТИ

РФ заявила о захвате Доброполья в Запорожской области: в ВСУ отреагировали

Силы обороны уничтожили российскую ДРГ, проникшую на окраины села Дорополье недалеко от Гуляйполя

4 декабря 2025, 15:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генштаб Вооруженных сил Украины опроверг заявления россиян о том, что они захватили населенный пункт Доброполья в Запорожской области. Туда проникла группа россиян, которая была ликвидирована. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

РФ заявила о захвате Доброполья в Запорожской области: в ВСУ отреагировали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки – якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Информационные вбросы окупантов не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что диверсионно-разведывательная группа российских окупантов, воспользовавшись погодными условиями, смогла проникнуть на окраины населенного пункта. Группа была обнаружена и ликвидирована, н/п контролируется украинскими войсками.

"В ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченной ими деревне) — были уничтожены чуть позже", — отметили в Генштабе.

Также в Генштабе показали видео ликвидации россиян в селе и видео с украинскими военными, которые разыскали и уничтожили оккупантов.

Читайте на портале "Комментарии" — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска и дальше сдерживают российские атаки в районе Покровска и Мирнограда. По его словам, ситуация остается очень напряженной, поэтому он лично работает с командирами группировок войск, корпусов, бригад, полков и батальонов, чтобы координировать действия обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – остановлен ли враг под Гуляйполем: о чем говорит ситуация в Запорожье.




