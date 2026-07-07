Удар по С-400 та пожежі на підстанціях: супутники зафіксували наслідки атаки на Крим

У ніч проти 7 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких на півострові зафіксували пожежі на ключових енергетичних об'єктах. За даними OSINT-спільнот та супутникового моніторингу, займання виникли щонайменше на двох електропідстанціях, а також у районі позиції російського зенітного ракетного комплексу С-400.

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на супутникові знімки вказує, що теплові аномалії в Криму були виявлені на території підстанції 110 кВ "Саки" та поруч із залізничною станцією в місті Саки. Зазначається, що цей енергооб'єкт уже потрапляв під атаку кількома днями раніше.

Підстанція "Західно-Кримська" знову опинилася під атакою

Крім того, моніторингова група повідомляє про пожежу на підстанції "Західно-Кримська" напругою 330 кВ поблизу села Кар'єрне Сакського району. Цей об'єкт є одним із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова, який забезпечує електропостачання центральної та західної частин Криму, де розташована значна кількість російських військових об'єктів.

Пожежі в Саках після ударів Сил оборони. Супутникові знімки NASA FIRMS

Водночас аналітики OSINT-проєкту Exilenova+ заявили про займання в районі позиції російського зенітного комплексу С-400. Висновок також зроблено на основі аналізу супутникових даних. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в районі Керчі. За їхніми словами, гучні звуки пролунали поблизу теплоелектроцентралі, після чого в окремих районах зникло електропостачання.

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