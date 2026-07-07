Удар по С-400 и пожар на подстанциях: спутники зафиксировали последствия атаки на Крым

В ночь на 7 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, после которых на полуострове зафиксировали пожары на ключевых энергетических объектах. По данным OSINT-сообществ и спутникового мониторинга, возгорания возникли, по меньшей мере, на двух электроподстанциях, а также в районе позиции российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки указывает, что тепловые аномалии в Крыму были обнаружены на территории подстанции 110 кВ "Саки" и рядом с железнодорожной станцией в городе Саки. Этот энергообъект уже попадал под атаку несколькими днями ранее.

Подстанция "Западно-Крымская" снова оказалась под атакой

Кроме того, мониторинговая группа сообщает о пожаре на подстанции "Западно-Крымская" напряжением 330 кВ вблизи села Карьерное Сакского района. Этот объект является одним из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова, обеспечивающего электроснабжение центральной и западной частей Крыма, где расположено значительное количество российских военных объектов.

Пожар в Саках после ударов Сил обороны. Спутниковые снимки NASA FIRMS

В то же время аналитики OSINT-проекта Exilenova заявили о возгорании в районе позиции российского зенитного комплекса С-400. Вывод также сделан на основе анализа спутниковых данных. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Местные жители также сообщали о взрывах в районе Керчи. По их словам, громкие звуки раздались вблизи теплоэлектроцентрали, после чего в отдельных районах исчезло электроснабжение.

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