Удар по найбільшому металургійному заводу України: що відомо про атаку на "АрселорМіттал"

У ніч на 16 серпня російські війська завдали ракетного удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства та підрядних організацій отримали поранення.

Росія вдарила ракетами по "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото з відкритих джерел

Про наслідки удару повідомили в "АрселорМіттал Кривий Ріг". Спочатку компанія заявляла про одного загиблого, однак під час пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіло ще однієї людини.

На підприємстві одразу запровадили план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці працюють пожежники, рятувальники, медики та фахівці з охорони праці. Постраждалим надають необхідну допомогу в медичних закладах Кривого Рогу. Ракетний удар також завдав серйозної шкоди виробничій інфраструктурі. Пошкоджено основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Через руйнування частину виробничих процесів довелося зупинити.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та визначають, які об'єкти можна відновити, а також скільки часу для цього знадобиться. На підприємстві наголосили, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" є цивільним об'єктом гірничо-металургійної промисловості.

Це не перша російська атака на завод. У 2022 році підприємство вже зазнавало ракетного удару: тоді було зруйновано сортопрокатний цех, а один із працівників загинув.

Удар по Кривому Рогу в ніч на 16 серпня став частиною масштабної нічної атаки Росії на Україну. За попередніми даними, російські війська застосували ракети різних типів та 106 безпілотників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія 16 серпня масовано вдарила по Україні: є жертви у Кривому Розі та на Запоріжжі, пожежа в Києві.

Також "Коментарі" писали, що у Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт.