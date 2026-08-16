Удар по крупнейшему металлургическому заводу Украины: что известно об атаке на "АрселорМиттал"

В ночь на 16 августа российские войска нанесли ракетный удар по предприятию "АрселорМиттал Кривой Рог" в Кривом Роге. В результате атаки погибли два человека, еще 13 работников предприятия и подрядных организаций получили ранения.

Россия ударила ракетами по "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото из открытых источников

О последствиях удара сообщили в "АрселорМиттал Кривой Рог". Первоначально компания заявляла об одном погибшем, однако во время поисково-спасательных работ было обнаружено тело еще одного человека.

На предприятии сразу был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте работают пожарные, спасатели, медики и специалисты по охране труда. Пострадавшим оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях Кривого Рога. Ракетный удар также нанес серьезный ущерб производственной инфраструктуре. Повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Из-за разрушения часть производственных процессов пришлось остановить.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и определяют, какие объекты можно восстановить, а также сколько времени для этого потребуется. На предприятии подчеркнули, что "АрселорМиттал Кривой Рог" является гражданским объектом горно-металлургической промышленности.

Это не первая русская атака на завод. В 2022 году предприятие уже подвергалось ракетному удару: тогда был разрушен сортопрокатный цех, а один из работников погиб.

Удар по Кривому Рогу в ночь на 16 августа стал частью масштабной ночной атаки России на Украину. По предварительным данным, российские войска применили ракеты разных типов и 106 беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 16 августа массированно ударила по Украине: есть жертвы в Кривом Роге и Запорожье, пожар в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что в Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт.