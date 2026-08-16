РФ масовано вдарила по Україні: жертви у Кривому Розі та на Запоріжжі, пожежа в Києві

У ніч на 16 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Вибухи та наслідки атаки зафіксували у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. За попередніми даними, є загиблі, десятки пошкоджених об'єктів та постраждалі.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Атака РФ на Запоріжжя

Російські війська застосували керовані авіабомби по населених пунктах Запорізького району. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у Вікторівці внаслідок удару зруйновано приватний будинок. Загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка. Ще один будинок був пошкоджений у Михайлівському. Там поранення отримав 39-річний чоловік.

Вибухи у Кривому Розі

Дніпропетровщина також зазнала комбінованої ракетно-дронової атаки. У Кривому Розі загинула одна людина, ще шестеро постраждали. За словами начальника ОВА Олександра Ганжі, усі поранені перебувають під наглядом медиків.

Удари по Одещині

У Білгороді-Дністровському російський удар пошкодив фасади та вікна трьох п'ятиповерхових житлових будинків. Попередньо відомо про одного постраждалого. На місці працюють екстрені служби.

16 серпня столиця опинилася під ракетною атакою. Повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння. Найбільше наслідків атаки зафіксували в Оболонському районі. На території одного з ринків виникла масштабна пожежа, також зафіксовано падіння уламків за кількома адресами. В одному з місць загорілися автомобілі, ще в одному пошкоджено нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі спалахнуло нежитлове приміщення. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. За даними міської влади та ДСНС, унаслідок атаки в Києві постраждали 3 людини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дронову атаку на Москву 16 серпня: горить найбільший склад Wildberries у РФ.