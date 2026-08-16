logo_ukra

BTC/USD

63009

ETH/USD

1878.09

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ масовано вдарила по Україні: жертви у Кривому Розі та на Запоріжжі, пожежа в Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ масовано вдарила по Україні: жертви у Кривому Розі та на Запоріжжі, пожежа в Києві

Росія вночі 16 серпня атакувала Україну ракетами, дронами та КАБами.

16 серпня 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 16 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Вибухи та наслідки атаки зафіксували у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. За попередніми даними, є загиблі, десятки пошкоджених об'єктів та постраждалі.

РФ масовано вдарила по Україні: жертви у Кривому Розі та на Запоріжжі, пожежа в Києві

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Атака РФ на Запоріжжя

Російські війська застосували керовані авіабомби по населених пунктах Запорізького району. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у Вікторівці внаслідок удару зруйновано приватний будинок. Загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка. Ще один будинок був пошкоджений у Михайлівському. Там поранення отримав 39-річний чоловік.

Вибухи у Кривому Розі

Дніпропетровщина також зазнала комбінованої ракетно-дронової атаки. У Кривому Розі загинула одна людина, ще шестеро постраждали. За словами начальника ОВА Олександра Ганжі, усі поранені перебувають під наглядом медиків.

Удари по Одещині

У Білгороді-Дністровському російський удар пошкодив фасади та вікна трьох п'ятиповерхових житлових будинків. Попередньо відомо про одного постраждалого. На місці працюють екстрені служби.

Вибухи в Києві

16 серпня столиця опинилася під ракетною атакою. Повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння. Найбільше наслідків атаки зафіксували в Оболонському районі. На території одного з ринків виникла масштабна пожежа, також зафіксовано падіння уламків за кількома адресами. В одному з місць загорілися автомобілі, ще в одному пошкоджено нежитлову будівлю. 

У Голосіївському районі спалахнуло нежитлове приміщення. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. За даними міської влади та ДСНС, унаслідок атаки в Києві постраждали 3 людини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дронову атаку на Москву 16 серпня: горить найбільший склад Wildberries у РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини