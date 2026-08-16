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Горить найбільший склад Wildberries у РФ: усі деталі атаки дронів на Москву (ФОТО)

Москва зазнали масованої атаки дронів 16 серпня.У Підмосков’ї спалахнув найбільший склад Wildberries

16 серпня 2026, 07:45
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Slava Kot

У ніч на 16 серпня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про сотні збитих дронів, водночас у Підмосков’ї повідомляють про масштабні пожежі. Серед об’єктів, які опинилися під атакою фіксують найбільший склад Wildberries у Росії.

Горить найбільший склад Wildberries у РФ: усі деталі атаки дронів на Москву (ФОТО)

Горить найбільший склад Wildberries у Росії. Фото з відкритих джерел

Про атаку протягом ночі повідомляв мер Москви Сергій Собянін. За його словами, російська протиповітряна оборона регулярно збивала безпілотники, що прямували до столиці та області. За його даними, загалом було знищено щонайменше 200 БПЛА. Пізніше Собянін заявив, що у напрямку Московської області нібито летіли близько 600 безпілотників.

На тлі атаки в мережі з’явилися повідомлення про пожежу в районі села Коледіно неподалік Подольська. Саме там розташований великий логістичний комплекс Wildberries.

OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA, проаналізувавши фото та відео очевидців, повідомили про пожежу на території комплексу за адресою: Московська область, Подольськ, село Коледіно, вул. Троїцька, 20. За їхніми даними, йдеться про найбільший склад Wildberries, площа якого перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

Горить найбільший склад Wildberries у РФ: усі деталі атаки дронів на Москву (ФОТО) - фото 2

Горить найбільший склад Wildberries у Росії

Горить найбільший склад Wildberries у РФ: усі деталі атаки дронів на Москву (ФОТО) - фото 2

Атаковано найбільший склад Wildberries у Коледіно

Горить найбільший склад Wildberries у РФ: усі деталі атаки дронів на Москву (ФОТО) - фото 2

Після вибухів у Москві загорівся склад Wildberries

Крім того, повідомляється про займання ще одного сортувально-логістичного комплексу в районі Північного Домодєдово. Російські Telegram-канали також писали про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

За словами Собяніна, російські екстрені служби працювали на місцях падіння уламків. Інформація про можливі постраждалих та остаточні масштаби пошкоджень внаслідок атаки на Москву 16 липня уточнюються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Мадяр" пояснив, навіщо Україна б’є по складах Wildberries у Росії.



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