Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО)

В ночь на 16 августа Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о сотнях сбитых дронов, в то же время в Подмосковье сообщают о масштабных пожарах. Среди оказавшихся под атакой объектов фиксируют крупнейший состав Wildberries в России.

Горит самый большой склад Wildberries в России. Фото из открытых источников

Об атаке в течение ночи сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, российская противовоздушная оборона регулярно сбивала беспилотники, направлявшиеся в столицу и область. По его данным, всего было уничтожено не менее 200 БПЛА. Позже Собянин заявил, что в направлении Московской области якобы улетали около 600 беспилотников.

На фоне атаки в сети появились сообщения о пожаре в районе села Коледино недалеко от Подольска. Там расположен большой логистический комплекс Wildberries.

OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA, проанализировав фото и видео очевидцев, сообщили о пожаре на территории комплекса по адресу: Московская область, Подольск, село Коледино, ул. Троицкая, 20. По их данным, речь идет о самом большом складе Wildberries, площадь которого превышает 200 тысяч квадратных метров.

Горит крупнейший склад Wildberries в России

Атакован крупнейший состав Wildberries в Коледино

После взрывов в Москве загорелся склад Wildberries

Кроме того, сообщается о возгорании еще одного сортировочно-логистического комплекса в районе Северного Домодедово. Российские Telegram-каналы также писали о взрывах и работе ПВО в Домодедово, Чехове, Ступинском районе и Подольске.

По словам Собянина, российские экстренные службы работали на местах падения обломков. Информация о возможных пострадавших и окончательных масштабах повреждений в результате атаки на Москву 16 июля уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Мадьяр" объяснил, зачем Украина бьет по составам Wildberries в России.