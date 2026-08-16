logo

BTC/USD

63009

ETH/USD

1878.09

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО)

Москва подверглась массированной атаке дронов 16 августа. В Подмосковье вспыхнул крупнейший склад Wildberries

16 августа 2026, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 16 августа Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о сотнях сбитых дронов, в то же время в Подмосковье сообщают о масштабных пожарах. Среди оказавшихся под атакой объектов фиксируют крупнейший состав Wildberries в России.

Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО)

Горит самый большой склад Wildberries в России. Фото из открытых источников

Об атаке в течение ночи сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, российская противовоздушная оборона регулярно сбивала беспилотники, направлявшиеся в столицу и область. По его данным, всего было уничтожено не менее 200 БПЛА. Позже Собянин заявил, что в направлении Московской области якобы улетали около 600 беспилотников.

На фоне атаки в сети появились сообщения о пожаре в районе села Коледино недалеко от Подольска. Там расположен большой логистический комплекс Wildberries.

OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA, проанализировав фото и видео очевидцев, сообщили о пожаре на территории комплекса по адресу: Московская область, Подольск, село Коледино, ул. Троицкая, 20. По их данным, речь идет о самом большом складе Wildberries, площадь которого превышает 200 тысяч квадратных метров.

Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО) - фото 2

Горит крупнейший склад Wildberries в России

Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО) - фото 2

Атакован крупнейший состав Wildberries в Коледино

Горит самый большой склад Wildberries в РФ: все детали атаки дронов на Москву (ФОТО) - фото 2

После взрывов в Москве загорелся склад Wildberries

Кроме того, сообщается о возгорании еще одного сортировочно-логистического комплекса в районе Северного Домодедово. Российские Telegram-каналы также писали о взрывах и работе ПВО в Домодедово, Чехове, Ступинском районе и Подольске.

По словам Собянина, российские экстренные службы работали на местах падения обломков. Информация о возможных пострадавших и окончательных масштабах повреждений в результате атаки на Москву 16 июля уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Мадьяр" объяснил, зачем Украина бьет по составам Wildberries в России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости