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"Мадяр" пояснив, навіщо Україна б’є по складах Wildberries у Росії

Роберт "Мадяр" Бровді пояснив, чому Україна атакує склади Wildberries у РФ та назвав мережу "квартирмейстером війни".

11 серпня 2026, 09:00
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Slava Kot

Україна продовжує атакувати логістичну інфраструктуру російської мережі Wildberries, розглядаючи її не лише як комерційну, а й як частину системи забезпечення російської армії. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що такі удари мають одночасно військовий та економічний ефект.

"Мадяр" пояснив, навіщо Україна б’є по складах Wildberries у Росії

Горить склад Wildberries. Фото з відкритих джерел

"Мадяр" в інтерв’ю Associated Press пояснив, що мета кампанії ударів складах Wildberries створити для російської логістики довготривалі проблеми. За його словами, удари триватимуть доти, доки швидке відновлення зруйнованих логістичних центрів стане неможливим.

За словами Бровді, російська мережа є важливою платформою постачання. Він назвав Wildberries "квартирмейстером війни" та звернув увагу на наявність у компанії окремого напряму, пов’язаного з товарами для російських військових.

"Це виявилося чутливим датчиком комфорту величезного населення Росії – людей, які вважають, що дії країни-агресора абсолютно їх не стосуються", – зауважив "Мадяр".

Таким чином, атаки мають на меті не тільки знищення конкретних об’єктів. Українська сторона прагне послабити логістичні можливості Росії та підвищити ціну війни для її економіки. Бровді не назвав конкретних термінів завершення кампанії. Водночас із його слів випливає, що рішення залежатиме від результату атак та здатності російської мережі відновлювати свою логістику.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр назвав 5 ключових умов, за яких може закінчитися війна в Україні.

Також "Коментарі" писали, що дрони атакували склад Wildberries у РФ з Z-символікою.



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Джерело: https://apnews.com/article/magyar-drones-russia-ukraine-crimea-ef27266b99b2b0a706e011b642d4c3a5
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