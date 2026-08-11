"Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по складам Wildberries в России

Украина продолжает атаковать логистическую инфраструктуру российской сети Wildberries, рассматривая ее не только как коммерческую, но и часть системы обеспечения российской армии. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что такие удары оказывают одновременно военный и экономический эффект.

Горит склад Wildberries. Фото из открытых источников

"Мадяр" в интервью Associated Press объяснил, что цель кампании ударов по составам Wildberries создать для российской логистики долговременные проблемы. По его словам, удары будут продолжаться до тех пор, пока быстрое восстановление разрушенных логистических центров станет невозможным.

По словам Бровди, российская сеть является важной поставочной платформой. Он назвал Wildberries "квартирмейстером войны" и обратил внимание на наличие у компании отдельного направления, связанного с товарами для российских военных.

"Это оказалось чувствительным датчиком комфорта огромного населения России – людей, считающих, что действия страны-агрессора абсолютно их не касаются", – заметил "Мадяр".

Таким образом, атаки преследуют цель не только уничтожения конкретных объектов. Украинская сторона стремится ослабить логистические возможности России и повысить цену войны для ее экономики. Бровди не назвал конкретные сроки завершения кампании. В то же время, из его слов следует, что решение будет зависеть от результата атак и способности российской сети восстанавливать свою логистику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр назвал 5 ключевых условий, при которых может закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что дроны атаковали состав Wildberries в РФ с Z-символикой.