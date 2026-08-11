logo

BTC/USD

63883

ETH/USD

1871.54

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по складам Wildberries в России
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по складам Wildberries в России

Роберт "Мадяр" Бровди объяснил, почему Украина атакует склады Wildberries в РФ и назвал сеть "квартирмейстером войны".

11 августа 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина продолжает атаковать логистическую инфраструктуру российской сети Wildberries, рассматривая ее не только как коммерческую, но и часть системы обеспечения российской армии. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что такие удары оказывают одновременно военный и экономический эффект.

"Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по складам Wildberries в России

Горит склад Wildberries. Фото из открытых источников

"Мадяр" в интервью Associated Press объяснил, что цель кампании ударов по составам Wildberries создать для российской логистики долговременные проблемы. По его словам, удары будут продолжаться до тех пор, пока быстрое восстановление разрушенных логистических центров станет невозможным.

По словам Бровди, российская сеть является важной поставочной платформой. Он назвал Wildberries "квартирмейстером войны" и обратил внимание на наличие у компании отдельного направления, связанного с товарами для российских военных.

"Это оказалось чувствительным датчиком комфорта огромного населения России – людей, считающих, что действия страны-агрессора абсолютно их не касаются", – заметил "Мадяр".

Таким образом, атаки преследуют цель не только уничтожения конкретных объектов. Украинская сторона стремится ослабить логистические возможности России и повысить цену войны для ее экономики. Бровди не назвал конкретные сроки завершения кампании. В то же время, из его слов следует, что решение будет зависеть от результата атак и способности российской сети восстанавливать свою логистику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр назвал 5 ключевых условий, при которых может закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что дроны атаковали состав Wildberries в РФ с Z-символикой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/magyar-drones-russia-ukraine-crimea-ef27266b99b2b0a706e011b642d4c3a5
Теги:

Новости

Все новости