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Вже 10 склад WB: дрони атакували гігантський хаб Wildberries у РФ з Z-символікою (ФОТО)

Дрони уразили хаб Wildberries у Самарській області. Мадяр назвав це десятим ювілейним ударом.

2 серпня 2026, 09:55
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Slava Kot

У Самарській області Росії під удар безпілотників потрапив великий логістичний центр маркетплейса Wildberries. За повідомленнями українських джерел, ціллю атаки став розподільчий комплекс у селищі Новосемейкіно, який вважається одним з ключових логістичних вузлів компанії у Поволжі.

Вже 10 склад WB: дрони атакували гігантський хаб Wildberries у РФ з Z-символікою (ФОТО)

Вибухи в на складі Wildberries. Фото з відкритих джерел

Про ураження об'єкта повідомила українська компанія Fire Point, яка зазначила, що удар завдали безпілотники FP-1. За її даними, логістичний центр використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи роботу великих логістичних маршрутів.

Вже 10 склад WB: дрони атакували гігантський хаб Wildberries у РФ з Z-символікою (ФОТО) - фото 2

Вибухи в на складі Wildberries у Самарській області

Вже 10 склад WB: дрони атакували гігантський хаб Wildberries у РФ з Z-символікою (ФОТО) - фото 2

Дрони атакували склад Wildberries у Самарській області

За наявною інформацією, площа логістичного комплексу становить близько 178,6 тисячі квадратних метрів. На супутникових знімках, які поширюються у відкритих джерелах, поруч із територією складу також помітна рашистська символіка з літерами Z та V, що використовується російськими військовими.

Вже 10 склад WB: дрони атакували гігантський хаб Wildberries у РФ з Z-символікою (ФОТО) - фото 2

Українські дрони атакували великий склад Wildberries у Самарській області

Також про атаку заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"). За його словами, склад у Новосемейкіному став уже десятим великим логістичним об'єктом Wildberries, який зазнав успішного ураження. Він назвав цей хаб одним із головних транспортних вузлів компанії, що забезпечував перевезення товарів між європейською частиною Росії до Уралу та Сибіру.

"Зазбоїв та вийшов з чату дикоягідний самарський хаб "Новосімейкіно", він же- основний логістичний міст між європейською частиною рф та пельменями з сибіряками. Десятий результативний хук, ювілейний", — пише Мадяр.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Росії: у Саратові та Енгельсі атакували НПЗ та авіабазу Ту-95 і Ту-160.



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