Уже 10 склад WB: дроны атаковали гигантский хаб Wildberries в РФ с Z-символикой (ФОТО)

В Самарской области России под удар беспилотников попал обширный логистический центр маркетплейса Wildberries. По сообщениям украинских источников, целью атаки стал распределительный комплекс в поселке Новосемейкино, считающийся одним из ключевых логистических узлов компании в Поволжье.

Взрывы на складе Wildberries. Фото из открытых источников

О поражении объекта сообщила украинская компания Fire Point, отметившая, что удар нанесли беспилотники FP-1. По ее данным, логистический центр используется для хранения, сортировки и распределения товаров, обеспечивая работу больших логистических маршрутов.

Взрывы на складе Wildberries в Самарской области

Дроны атаковали склад Wildberries в Самарской области

По имеющейся информации, площадь логистического комплекса составляет около 178,6 тысяч квадратных метров. На спутниковых снимках, которые распространяются в открытых источниках, рядом с территорией склада также заметна рашистская символика с буквами Z и V, используемая русскими военными.

Украинские дроны атаковали большой склад Wildberries в Самарской области

Также об атаке заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"). По его словам, состав в Новосемейкино стал уже десятым крупным логистическим объектом Wildberries, потерпевшего успешное поражение. Он назвал этот хаб одним из главных транспортных узлов компании, который обеспечивал перевозку товаров между европейской частью России в Урал и Сибирь.

"Засбоил и вышел из чата дикоягодный самарский хаб "Новосемейкино", он же — основной логистический мост между европейской частью России и пельменями с сибиряками. Десятый результативный хук, юбилейный", — пишет Мадяр.

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