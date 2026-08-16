РФ массированно ударила по Украине: жертвы в Кривом Роге и Запорожье, пожар в Киеве

В ночь на 16 августа Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Взрывы и последствия атаки были зафиксированы в Киеве, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. По предварительным данным, есть погибшие, десятки поврежденных объектов и пострадавшие.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Атака РФ на Запорожье

Российские войска применили управляемые авиабомбы по населенным пунктам Запорожского района. Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в Викторовке в результате удара разрушен частный дом. Погибли 66-летний мужчина и 64-летняя женщина. Еще один дом был поврежден в Михайловском. Там ранения получил 39-летний мужчина.

Взрывы в Кривом Роге

Днепропетровщина также подверглась комбинированной ракетно-дроновой атаке. В Кривом Роге погиб один человек, еще шестеро пострадали. По словам начальника ОВА Александра Ганжи, все раненые находятся под наблюдением медиков.

Удары по Одесщине

В Белгороде-Днестровском русский удар повредил фасады и окна трех пятиэтажных жилых домов. Предварительно известно об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы.

16 августа столица оказалась под ракетной атакой. Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения. Больше последствий атаки зафиксировали в Оболонском районе. На территории одного из рынков возник масштабный пожар, также зафиксировано падение обломков по нескольким адресам. В одном из мест загорелись автомобили, еще в одном повреждено нежилое здание.

В Голосеевском районе загорелось нежилое помещение. Спасателям удалось локализовать пожар. По данным городских властей и ГСЧС, в результате атаки в Киеве пострадали 3 человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дроновой атаке на Москву 16 августа: горит самый большой состав Wildberries в РФ.