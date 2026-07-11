Удар КАБами по Сумах: ситуація погіршилася, кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Сумах зросла до п'яти. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу 11 липня. Як інформує портал "Коментарі", про це себе в Telegram повідомив секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

Удар по Сумах. Фото: Сумська ОВА

Як повідомив чиновник, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу", — написав Артем Кобзар.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Кількість постраждалих також зросла – до 31 особи. Наразі п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

За словами мера, медики надають усім необхідну допомогу та борються за життя кожного.

Нагадаємо, сьогодні близько 15.00 російські терористичні війська ударили по Сумах трьома КАБами. Два влучили у людне місце у спальному мікрорайоні Сум.

У Сумській міськраді зазначають, що штаб з ліквідації наслідків удару в Сумах працюватиме у садочку №9. Там можуть переночувати ті, чиє житло сильно пошкоджене.

А завтра, 12 липня, з 9 години у дворах пошкоджених багатоповерхівок видаватимуть будівельні матеріали.

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