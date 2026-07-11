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Удар КАБами по Сумам: ситуация ухудшилась, количество погибших выросло

В Сумах после обстрела россиян уже 5 погибших и 30 раненых, тяжелые

11 июля 2026, 19:35
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Кравцев Сергей

Число погибших в результате вражеского удара по Сумам возросло до пяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время обстрела 11 июля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом себя в Telegram сообщил секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь.

Удар КАБами по Сумам: ситуация ухудшилась, количество погибших выросло

Удар по Сумах. Фото: Сумская ОВА

Как сообщил чиновник, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов", — написал Артем Кобзарь.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Количество пострадавших также возросло – до 31 человека. В настоящее время пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам мэра, медики оказывают всем необходимую помощь и борются за жизнь каждого.

Напомним, сегодня около 15.00 российские террористические войска ударили по Сумам тремя КАБами. Два попала в людное место в спальном микрорайоне Сум.

В Сумском горсовете отмечают, что штаб по ликвидации последствий удара в Сумах будет работать в садике №9. Там могут переночевать те, чье жилье сильно повреждено.

А завтра, 12 июля, с 9 часов во дворах поврежденных многоэтажек будут выдавать строительные материалы.

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