logo_ukra

BTC/USD

78363

ETH/USD

2308.31

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

У зведення Генштабу з'явиться нова категорія втрат Росії: деталі
НОВИНИ

У зведення Генштабу з'явиться нова категорія втрат Росії: деталі

Тепер з'явиться окрема позиція – "наземні робототехнічні комплекси"

2 травня 2026, 16:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генштаб з 3 травня додає до щоденної офіційної статистики втрат армії РФ новий пункт – наземні роботизовані комплекси. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Генштаб ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

З 3 травня у щоденних зведеннях про втрати противника з'явиться окрема позиція – "наземні робототехнічні комплекси" (НРК).

"Повідомляємо, що з 3 травня у щоденній статистиці втрат противника, яку публікує Генеральний штаб Збройних сил України, додається ще одна позиція втрат російських окупантів – "наземні робототехнічні комплекси"", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Станом на початок доби 2 травня ворог втратив 1294 наземних роботизованих комплексу.

Усього з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2026 року бойові втрати армії РФ становили близько 1 332 950 осіб.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Сумському напрямі російської армії стає дедалі складніше продовжувати бої. Тоді в українських захисників з'явилися додаткові козирі, що дає їм певну перевагу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "Київ24" розповів командир батальйону безпілотних систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлік.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. Як передає портал "Коментарі", про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або поранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", — заявив президент Фінляндії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02YxQ9uoqEv7WALCPo8M2S15KvUWsuKwj5zuhB1pWBysx91EfY6Qt2LKR3gUoCtSYXl
Теги:

Новини

Всі новини