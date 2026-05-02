Генштаб з 3 травня додає до щоденної офіційної статистики втрат армії РФ новий пункт – наземні роботизовані комплекси. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

"Повідомляємо, що з 3 травня у щоденній статистиці втрат противника, яку публікує Генеральний штаб Збройних сил України, додається ще одна позиція втрат російських окупантів – "наземні робототехнічні комплекси"", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Станом на початок доби 2 травня ворог втратив 1294 наземних роботизованих комплексу.

Усього з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2026 року бойові втрати армії РФ становили близько 1 332 950 осіб.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Сумському напрямі російської армії стає дедалі складніше продовжувати бої. Тоді в українських захисників з'явилися додаткові козирі, що дає їм певну перевагу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "Київ24" розповів командир батальйону безпілотних систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлік.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. Як передає портал "Коментарі", про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або поранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", — заявив президент Фінляндії.