В ВСУ назвали направление фронта, где врагу жестко дают по зубам: РФ боится показывать технику

На Сумском направлении российской армии становится все сложнее продолжать бои. В то де время в украинских защитников появились дополнительные козыри, что дает им определённое преимущество. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал командир батальона беспилотных систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлик.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Именно на нашем направлении мы пока не фиксируем увеличение вражеской техники. Мы расширили свои возможности, стали работать глубже, поэтому противнику становится все тяжелее, а нам немного легче", — отметил военный.

По его словам, статистика на этом направлении, на участке батальона, пока идет в положительную сторону.

Читайте также на портале "Комментарии" — в апреле российские оккупационные войска захватили на 11,9% меньше территории, чем в марте, при том, что количество штурмовых операций даже возросло на 2,2%. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке мониторингового проекта DeepState.

Аналитики обратили внимание, что наибольшее количество продвижений, а именно 36%, приходится на Донецкую область. В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раз меньше, чем в декабре. Далее идет Сумская область с показателем в 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковскую область пришлось 22%, а на Запорожскую – 12%.

