У ЗСУ назвали напрямок фронту, де ворогу жорстко дають по зубах: РФ боїться показувати техніку

На Сумському напрямі російської армії стає дедалі складніше продовжувати бої. Тоді в українських захисників з'явилися додаткові козирі, що дає їм певну перевагу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "Київ24" розповів командир батальйону безпілотних систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлік.

"Саме на нашому напрямку ми поки що не фіксуємо збільшення ворожої техніки. Ми розширили свої можливості, стали працювати глибше, тому противнику стає дедалі важче, а нам трохи легше", — зазначив військовий.

За його словами, статистика на цьому напрямі, на ділянці батальйону, поки що йде у позитивний бік.

у квітні російські окупаційні війська захопили на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому, що кількість штурмових операцій навіть зросла на 2,2%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у оновленому зведенні моніторингового проекту DeepState.

Аналітики звернули увагу, що найбільше просування, а саме 36%, припадає на Донецьку область. В абсолютному вираженні це 53 кв. км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумська область з показником 30%, в абсолютному вираженні це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запорізьку – 12%.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заяви про нібито серйозну загрозу півоточення Сум не мають реальних підстав і спотворюють ситуацію на фронті. Про це повідомили аналітики DeepState, які відстежують ситуацію на прикордонних територіях.



