В каких областях РФ в апреле продвинулась больше всего: детали от DeepState

В апреле российские оккупационные войска захватили на 11,9% меньше территории, чем в марте, при том, что количество штурмовых операций даже возросло на 2,2%. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке мониторингового проекта DeepState.

"Россиянам нужно провести 36 штурмовых действий для продвижения на 1 кв. км. Например, площадь Константиновки составляет 66 кв. км. То есть им нужно полмесяца штурмовать одну Констаху и больше нигде ничего не делать. В сложившихся условиях сосредоточить силы на таком небольшом участке крайне сложно", — отметили аналитики.

Они обратили внимание, что наибольшее количество продвижений, а именно 36%, приходится на Донецкую область. В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раз меньше, чем в декабре. Далее идет Сумская область с показателем в 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковскую область пришлось 22%, а на Запорожскую – 12%.

"Также уменьшилась суммарная площадь оккупированной Днепропетровской области с 105 кв. км до 98 кв. км. За три месяца Силы обороны Украины сократили зону оккупации на 89 кв. км, то есть на пике в январе враг удерживал 187 кв. км области", — добавили в DeepState.

