В каких областях РФ в апреле продвинулась больше всего: детали от DeepState

Кравцев Сергей
В апреле российские оккупационные войска захватили на 11,9% меньше территории, чем в марте, при том, что количество штурмовых операций даже возросло на 2,2%. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке мониторингового проекта DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Они обратили внимание, что наибольшее количество продвижений, а именно 36%, приходится на Донецкую область. В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раз меньше, чем в декабре. Далее идет Сумская область с показателем в 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковскую область пришлось 22%, а на Запорожскую – 12%.
