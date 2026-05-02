У яких областях РФ у квітні просунулась найбільше: деталі від DeepState

Аналітики DeepState зазначають, що у квітні РФ захопила менше територій, ніж у березні, незважаючи на зростання числа штурмів

2 травня 2026, 08:00
Кравцев Сергей

У квітні російські окупаційні війська захопили на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому що кількість штурмових операцій навіть зросла на 2,2%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у зведенні моніторингового проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Росіянам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км. Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Констаху і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", — пишуть аналітики.

Вони звернули увагу, що найбільше просування, а саме 36%, припадає на Донецьку область. В абсолютному вираженні це 53 кв. км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумська область з показником 30%, в абсолютному вираженні це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запорізьку – 12%.

"Також зменшилася сумарна площа окупованої Дніпропетровської області зі 105 кв. км до 98 кв. км. За три місяці Сили оборони України скоротили зону окупації на 89 кв. км, тобто на піку у січні ворог утримував 187 кв. км області", — додали в DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заяви про нібито загрозу півоточення Сум не мають реальних підстав і спотворюють ситуацію на фронті. Про це повідомили аналітики DeepState, які відстежують ситуацію на прикордонних територіях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – моніторинговий аналітичний проект DeepState зафіксував просування російських окупаційних військ поблизу селища Піщане у Куп'янському районі Харківської області.

Аналітики зазначили, що оновили карту бойових дій, згідно з якою ворог просунувся поблизу Піщаного.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23460
