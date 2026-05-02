У яких областях РФ у квітні просунулась найбільше: деталі від DeepState

Кравцев Сергей
У квітні російські окупаційні війська захопили на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому що кількість штурмових операцій навіть зросла на 2,2%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у зведенні моніторингового проекту DeepState.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Вони звернули увагу, що найбільше просування, а саме 36%, припадає на Донецьку область. В абсолютному вираженні це 53 кв. км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумська область з показником 30%, в абсолютному вираженні це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запорізьку – 12%.
