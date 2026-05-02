У яких областях РФ у квітні просунулась найбільше: деталі від DeepState

У квітні російські окупаційні війська захопили на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому що кількість штурмових операцій навіть зросла на 2,2%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у зведенні моніторингового проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Росіянам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км. Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Констаху і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", — пишуть аналітики.

Вони звернули увагу, що найбільше просування, а саме 36%, припадає на Донецьку область. В абсолютному вираженні це 53 кв. км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумська область з показником 30%, в абсолютному вираженні це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запорізьку – 12%.

"Також зменшилася сумарна площа окупованої Дніпропетровської області зі 105 кв. км до 98 кв. км. За три місяці Сили оборони України скоротили зону окупації на 89 кв. км, тобто на піку у січні ворог утримував 187 кв. км області", — додали в DeepState.

