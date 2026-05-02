Генштаб с 3 мая добавляет в ежедневную официальную статистику потерь армии РФ новый пункт – наземные роботизированные комплексы. Как передает портал "Комментарии", об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

"Сообщаем, что с 3 мая в ежедневной статистике потерь противника, которую публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, добавляется еще одна позиция потерь российских оккупантов — "наземные робототехнические комплексы"", — говорится в сообщении Генштаба.

По состоянию на начало суток 2 мая враг потерял 1 294 наземных роботизированных комплекса.

Всего с 24 февраля 2022 года по 2 мая 2026 года боевые потери армии РФ составили около 1 332 950 человек.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, нежели Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца — извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", — заявил президент Финляндии.