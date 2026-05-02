Кравцев Сергей
Генштаб с 3 мая добавляет в ежедневную официальную статистику потерь армии РФ новый пункт – наземные роботизированные комплексы. Как передает портал "Комментарии", об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Генштаб ВСУ. Фото: из открытых источников
С 3 мая в ежедневных сводках о потерях противника появится отдельная позиция — "наземные робототехнические комплексы" (НРК).
По состоянию на начало суток 2 мая враг потерял 1 294 наземных роботизированных комплекса.
Всего с 24 февраля 2022 года по 2 мая 2026 года боевые потери армии РФ составили около 1 332 950 человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — на Сумском направлении российской армии становится все сложнее продолжать бои. В то де время в украинских защитников появились дополнительные козыри, что дает им определённое преимущество. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал командир батальона беспилотных систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлик.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, нежели Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.