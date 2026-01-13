У ЗСУ дали новий коментар щодо ситуації на Сумському напрямку фронту. Зокрема. Останнім часом багато чуток про нібито окупацію ворогом села Андріївка, яке влітку 2025 року деокупували українські захисники. Наразі у ЗСУ наголошують, що населений пункт під контролем України, хоча й не заперечують постійних спробо ворога просунутися на цьому напрямку. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Вадим Карп’як, речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Бої за Андріївку Сумської області. Фото: з відкритих джерел

"Противник не полишає своїх спроб штурмувати Андріївку силами морської піхоти, але їхні штурми зазнають невдачі", — зазначив Вадим Карп’як.

Нещодавно до 8 російських військових таки проникли на край села Андріївка. Там вони були повністю ліквідовані.

"Те, що вони дійшли до межі Андріївки, дало підстави припускати про так звану „окупацію“, що ми абсолютно не підтверджуємо. Звідси могли виникнути такі чутки. Зараз Андріївка під нашим контролем, як і була. Ворог на відтяжці, але не лишає спроб атакувати населений пункт. Ми далі працюємо", — підсумував Карп’як.

Читайте також на порталі "Коментарі" — населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем українських захисників. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності. Як інформує портал "Коментарі", про цей йдеться у повідомленні Центру комунікацій угруповання військ "Курськ".

Також видання "Коментарі" повідомляло — російська загарбницька армія окупувала Андріївку Сумської області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний проект DeepState.



