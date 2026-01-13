Рубрики
Кравцев Сергей
У ЗСУ дали новий коментар щодо ситуації на Сумському напрямку фронту. Зокрема. Останнім часом багато чуток про нібито окупацію ворогом села Андріївка, яке влітку 2025 року деокупували українські захисники. Наразі у ЗСУ наголошують, що населений пункт під контролем України, хоча й не заперечують постійних спробо ворога просунутися на цьому напрямку. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Вадим Карп’як, речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.
Бої за Андріївку Сумської області. Фото: з відкритих джерел
Нещодавно до 8 російських військових таки проникли на край села Андріївка. Там вони були повністю ліквідовані.
Читайте також на порталі "Коментарі" — населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем українських захисників. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності. Як інформує портал "Коментарі", про цей йдеться у повідомленні Центру комунікацій угруповання військ "Курськ".
Також видання "Коментарі" повідомляло — російська загарбницька армія окупувала Андріївку Сумської області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний проект DeepState.