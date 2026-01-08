logo_ukra

Війна з Росією РФ знову захопила населений пункт на Сумщині, який деокупували ЗСУ влітку 2025-го і не тільки
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ знову захопила населений пункт на Сумщині, який деокупували ЗСУ влітку 2025-го і не тільки

Ворог захопив два населені пункти і має тактичне просування по одному з напрямків

8 січня 2026, 08:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська загарбницька армія окупувала Андріївку Сумської області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний проект DeepState.

РФ знову захопила населений пункт на Сумщині, який деокупували ЗСУ влітку 2025-го і не тільки

Наступ Росії. Фото: DeepState

Варто зазначити 14 червня 2025 року президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська із прикордонних районів Сумської області, зокрема було звільнено Андріївку. Тепер ВСУ довелося відійти, як росіяни просунулися ще більше вглиб території Сумської області.

Також аналітики DeepState повідомили, що армія РФ окупувала Новомаркове Донецької області і має поступ біля Майського.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська просунулися в районах двох населених пунктів Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний канал "DeepState".

Також видання "Коментарі" повідомляло – керівник проектів безпеки Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив в інтерв'ю Українському Радіо, що є два шляхи, які намагаються реалізувати українські захисники : знищити наступальний потенціал ворога та доукомплектувати армію.

На його думку, перевагу противника у живій силі можна знизити, знищуючи його. Лакійчук зазначив, що це і називається "збити його наступальний потенціал". Експерт зазначив, що йдеться не лише про бої на фронті, а й слід продовжувати завдавати ударів углиб Росії, щоб знищувати склади боєприпасів, тилові бази противника, склади пально-мастильних матеріалів, арсенали та важливі аеродроми. Лакійчук додав, що це хоч і дуже важливо, але замало.




Джерело: DeepStateUA
