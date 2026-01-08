РФ новь захватила населенный пункт на Сумщине, который деоккупировали ВСУ летом 2025-го и не только

Российская захватническая армия оккупировала Андреевку Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

Стоит отметить 14 июня 2025 года президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска из приграничных районов Сумской области, в частности была освобождена Андреевка. Теперь же ВСУ пришлось отойти, как россияне продвинулись еще больше вглубь территории Сумской области.

Также аналитики DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала Новомарково Донецкой области и имеет продвижение возле Майского.

По его мнению, преимущество противника в живой силе можно снизить, уничтожая его. Лакийчук отметил, что это и называется "сбить его наступательный потенциал". Эксперт отметил, что речь идет не только о боях на фронте, но и следует продолжать наносить удары вглубь России, чтобы уничтожать склады боеприпасов, тыловые базы противника, склады горюче-смазочных материалов, арсеналы и важные аэродромы. Лакийчук добавил, что это хоть и очень важно, но недостаточно.



