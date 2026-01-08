logo

Война с Россией РФ новь захватила населенный пункт на Сумщине, который деоккупировали ВСУ летом 2025-го и не только
НОВОСТИ

РФ новь захватила населенный пункт на Сумщине, который деоккупировали ВСУ летом 2025-го и не только

Враг захватил два населенных пункта и имеет тактическое продвижение по одному из направлений

8 января 2026, 08:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская захватническая армия оккупировала Андреевку Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

РФ новь захватила населенный пункт на Сумщине, который деоккупировали ВСУ летом 2025-го и не только

Наступление России. Фото: DeepState

Стоит отметить 14 июня 2025 года президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска из приграничных районов Сумской области, в частности была освобождена Андреевка. Теперь же ВСУ пришлось отойти, как россияне продвинулись еще больше вглубь территории Сумской области.

Также аналитики DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала Новомарково Донецкой области и имеет продвижение возле Майского.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись в районах двух населенных пунктов Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический канал "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил в интервью Украинскому Радио, что есть два пути, которые пытаются реализовать украинские защитники: уничтожить наступательный потенциал врага и доукомплектовать армию. 

По его мнению, преимущество противника в живой силе можно снизить, уничтожая его. Лакийчук отметил, что это и называется "сбить его наступательный потенциал". Эксперт отметил, что речь идет не только о боях на фронте, но и следует продолжать наносить удары вглубь России, чтобы уничтожать склады боеприпасов, тыловые базы противника, склады горюче-смазочных материалов, арсеналы и важные аэродромы. Лакийчук добавил, что это хоть и очень важно, но недостаточно.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/23052
