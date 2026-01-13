Рубрики
Кравцев Сергей
В ВСУ дали новый комментарий по ситуации на Сумском направлении фронта. В частности. В последнее время много слухов о якобы оккупации врагом села Андреевка, которое летом 2025 деоккупировали украинские защитники. В ВСУ подчеркивают, что населенный пункт под контролем Украины, хотя и не отрицают постоянных попыток врага продвинуться на этом направлении. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Вадим Карпяк, спикер 8-го корпуса ДШВ ВСУ.
Бои за Андреевку Сумской области. Фото: из открытых источников
Недавно до 8 российских военных проникли на край села Андреевка. Там они были полностью ликвидированы.
Читайте на портале "Комментарии" — населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем украинских защитников. Информация о его захвате русскими войсками не соответствует действительности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра коммуникаций группировки войск "Курск".
Также издание "Комментарии" сообщало – российская захватническая армия оккупировала Андреевку Сумской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.