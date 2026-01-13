В ВСУ сделали новое заявление по «оккупации» Андреевки Сумской области

В ВСУ дали новый комментарий по ситуации на Сумском направлении фронта. В частности. В последнее время много слухов о якобы оккупации врагом села Андреевка, которое летом 2025 деоккупировали украинские защитники. В ВСУ подчеркивают, что населенный пункт под контролем Украины, хотя и не отрицают постоянных попыток врага продвинуться на этом направлении. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Вадим Карпяк, спикер 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Бои за Андреевку Сумской области. Фото: из открытых источников

"Противник не оставляет своих попыток штурмовать Андреевку силами морской пехоты, но их штурмы терпят неудачу", — отметил Вадим Карпьяк.

Недавно до 8 российских военных проникли на край села Андреевка. Там они были полностью ликвидированы.

"То, что они дошли до предела Андреевки, дало основания предполагать так называемую "оккупацию", что мы абсолютно не подтверждаем. Отсюда могли возникнуть следующие слухи. Сейчас Андреевка под нашим контролем, как и была. Враг на оттяжке, но не оставляет попыток атаковать населенный пункт. Мы дальше работаем", — подытожил Карпяк.

