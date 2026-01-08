Населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем українських захисників. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності. Як інформує портал "Коментарі", про цей йдеться у повідомленні Центру комунікацій угруповання військ "Курськ".

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Українські захисники офіційно підтвердили, що Андріївка перебуває під українським прапором. Попри спроби ворога просунутися на цій ділянці, Сили оборони утримують позиції.

"Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку окупацію і мови не може бути", — зауважили у Центрі комунікацій.

В угрупованні не стали заперечувати, що російські окупанти справді намагаються розширити зону контролю в області, проте ці спроби не мають успіху. Командування закликає медіа та громадськість користуватися лише перевіреною інформацією та уникати поширення чуток із непевних джерел.

Українців просять критично ставитися до зведень моніторингових ресурсів (зокрема DeepState, який раніше повідомив про нібито втрату населеного пункту). В ЗСУ підкреслили, що ворог використовує подібні вкиди для дестабілізації суспільства та створення панічних настроїв.

Варто зазначити 14 червня 2025 року президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська із прикордонних районів Сумської області, зокрема було звільнено Андріївку. Тепер ВСУ довелося відійти, як росіяни просунулися ще більше вглиб території Сумської області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив в інтерв'ю Українського Радіо, що є два шляхи, які намагаються реалізувати українські захисники: знищити наступальний потенціал ворога та доукомплектувати армію. На його думку, перевагу противника в живій силі можна зменшити, знищуючи його. Лакійчук зазначив, що це і називається "збити його наступальний потенціал".



