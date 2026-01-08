logo

Действительно ли россияне оккупировали Андреевку на Сумщине: что говорят в ВСУ

ВСУ опровергли оккупацию Андреевки Сумской области

8 января 2026, 10:53
Кравцев Сергей

Населённый пункт Андреевка Сумской области находится под полным контролем украинских защитников. Информация о его захвате русскими войсками не соответствует действительности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра коммуникаций группировки войск "Курск".

Украинские защитники официально подтвердили, что Андреевка находится под украинским флагом. Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, силы обороны удерживают позиции.

"Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Так что ни о какой оккупации и речи не может быть", — отметили в Центре коммуникаций.

В группировке не стали отрицать, что российские оккупанты действительно пытаются расширить зону контроля в области, однако эти попытки не имеют успеха. Командование призывает медиа и общественность пользоваться только проверенной информацией и избегать распространения слухов из источников.

Украинцев просят критически относиться к сводкам мониторинговых ресурсов (в частности DeepState , ранее сообщившего о якобы потере населенного пункта). В ВСУ подчеркнули, что враг использует подобные вбросы для дестабилизации общества и создания панических настроений.

Стоит отметить 14 июня 2025 года президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска из приграничных районов Сумской области, в частности была уволена Андреевка. Теперь ВСУ пришлось отойти, как россияне продвинулись еще больше в глубь территории Сумской области.

Читайте на портале "Комментарии" — руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил в интервью Украинскому Радио, что есть два пути, которые пытаются реализовать украинские защитники: уничтожить наступательный потенциал врага и доукомплектовать армию. По его мнению, преимущество противника в живой силе можно снизить, уничтожая его. Лакийчук отметил, что это и называется "сбить его наступательный потенциал".




