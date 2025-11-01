logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЗСУ відповіли, чи продовжують утримувати позиції на території Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЗСУ відповіли, чи продовжують утримувати позиції на території Росії

Спікер угруповання військ "Курськ" зазначив, що ворог не відмовляється від заявленої мети щодо створення буферної зони

1 листопада 2025, 11:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські бійці угрупування "Курськ" продовжують контролювати деякі позиції на території Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "Київ24" розповів речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий.

У ЗСУ відповіли, чи продовжують утримувати позиції на території Росії

Бої у Курській області. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що ситуація в зоні відповідальності угруповання військ Курськ стабільна та контрольована. У той самий час напрям залишається досить активним, хоча кількість штурмових дій із боку противника зменшилася. Проте ворог не відмовляється від заявленої мети створення буферної зони.                       

"Але ми зі свого боку зриваємо всі ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації", — сказав речник угруповання.

Водночас, він не уточнив, скільки саме території ворога ми зараз контролюємо.                                      

"Не можу ні сказати, ні навіть натякнути. Контролюємо. Деякі позиції", — наголосив Олександр Невідомий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цієї ночі на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР Міноборони України успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кільцевий". Про це йдеться у повідомленні української розвідки.                   

Також видання "Коментарі" повідомляло – на Курському напрямку продовжується протидія окупантам. Українським захисникам вдалося знищити склад боєприпасів та півдесятка ворожих укриттів разом із особовим складом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.




