У ЗСУ відповіли, чи продовжують утримувати позиції на території Росії

Українські бійці угрупування "Курськ" продовжують контролювати деякі позиції на території Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "Київ24" розповів речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий.

Бої у Курській області. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що ситуація в зоні відповідальності угруповання військ Курськ стабільна та контрольована. У той самий час напрям залишається досить активним, хоча кількість штурмових дій із боку противника зменшилася. Проте ворог не відмовляється від заявленої мети створення буферної зони.

"Але ми зі свого боку зриваємо всі ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації", — сказав речник угруповання.

Водночас, він не уточнив, скільки саме території ворога ми зараз контролюємо.

"Не можу ні сказати, ні навіть натякнути. Контролюємо. Деякі позиції", — наголосив Олександр Невідомий.

