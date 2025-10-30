На Курском направлении для россиян плохие новости: заявление ГПСУ

На Курском направлении продолжается противодействие оккупантам. Украинским защитникам удалось уничтожить склад боеприпасов и полдесятка вражеских укрытий вместе с личным составом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Курская область РФ. Фото: из открытых источников

"Пограничники-операторы БпЛА "Vampire" подразделения РУБпАК "Aquila" бригады "Стальной кордон" уничтожили вражеский склад боеприпасов и поразили 5 вражеских укрытий с личным составом и имуществом противника на Курском направлении", — информирует ГПСУ.

Стоит отметить, ранее Минобороны Британии в X сообщало, что россиянам активно помогают воевать в приграничье северокорейские военные. В частности, военные КНДР были замечены в прямой поддержке наступательных операций российских оккупантов против Украины. Они помогают наносить удары по Сумской области, где продолжаются бои в приграничье.

Британские разведчики установили, что солдаты КНДР, находящиеся в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Минобороны Британии отмечает, что им удалось зафиксировать первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

