logo

BTC/USD

112614

ETH/USD

4180.79

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это слишком: Залужный категорически разгромил Курскую операцию
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это слишком: Залужный категорически разгромил Курскую операцию

Залужный отметил, что подобные операции возможны, если потери среди личного состава оправданы и цель ограничена.

24 сентября 2025, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые публично оценил результаты боевых действий в Курской области. В своей статье для ZN.UA он признал, что сделка имела слишком высокую цену.

"Это слишком: Залужный категорически разгромил Курскую операцию

Фото: из открытых источников

Комментируя прорыв украинских сил на одном из направлений, генерал отметил, что подобные действия имеют смысл только в случае, если потери среди личного состава оправданы, а цель — четко ограничена.

"Такие операции можно проводить, если цена в виде человеческих потерь оправдана, а цели — достижимыми и конкретными", — подчеркнул Залужный.

В то же время, он предостерег, что опыт операции на Курском направлении продемонстрировал: локальный прорыв на ограниченном участке фронта не гарантирует стратегического преимущества. Хотя украинские войска достигли определенного тактического продвижения, российские силы смогли сохранить контроль и воспользоваться своими технологическими преимуществами.

"В конце концов противник не только остановил наше продвижение, но и сам провел ряд контратак, хотя и без значительного оперативного результата", — пояснил экс-главнокомандующий.

Относительно уровня потерь во время операции Залужный отметил, что точные цифры ему неизвестны, но "безусловно, цена была чрезмерной".

Свое мнение ранее высказывал и нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркивал, что целью операции являлось глубокое проникновение на территорию противника и закрепление позиций. По его словам, в боях по этому направлению российская армия потеряла около 80 тысяч военных — убитыми и ранеными.

Как уже писали "Комментарии", после громкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна не только вернуть все оккупированные территории, но и продвинуться дальше, фондовый рынок России отреагировал мгновенным падением. Согласно обновленным биржевым данным, индекс Мосбиржи с отметкой IMOEX2 обвалился до 2690,97 пункта, что составляет снижение на 2,16% и выводит показатель ниже психологической отметки в 2700 пунктов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости