Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые публично оценил результаты боевых действий в Курской области. В своей статье для ZN.UA он признал, что сделка имела слишком высокую цену.

Фото: из открытых источников

Комментируя прорыв украинских сил на одном из направлений, генерал отметил, что подобные действия имеют смысл только в случае, если потери среди личного состава оправданы, а цель — четко ограничена.

"Такие операции можно проводить, если цена в виде человеческих потерь оправдана, а цели — достижимыми и конкретными", — подчеркнул Залужный.

В то же время, он предостерег, что опыт операции на Курском направлении продемонстрировал: локальный прорыв на ограниченном участке фронта не гарантирует стратегического преимущества. Хотя украинские войска достигли определенного тактического продвижения, российские силы смогли сохранить контроль и воспользоваться своими технологическими преимуществами.

"В конце концов противник не только остановил наше продвижение, но и сам провел ряд контратак, хотя и без значительного оперативного результата", — пояснил экс-главнокомандующий.

Относительно уровня потерь во время операции Залужный отметил, что точные цифры ему неизвестны, но "безусловно, цена была чрезмерной".

Свое мнение ранее высказывал и нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркивал, что целью операции являлось глубокое проникновение на территорию противника и закрепление позиций. По его словам, в боях по этому направлению российская армия потеряла около 80 тысяч военных — убитыми и ранеными.

Как уже писали "Комментарии", после громкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна не только вернуть все оккупированные территории, но и продвинуться дальше, фондовый рынок России отреагировал мгновенным падением. Согласно обновленным биржевым данным, индекс Мосбиржи с отметкой IMOEX2 обвалился до 2690,97 пункта, что составляет снижение на 2,16% и выводит показатель ниже психологической отметки в 2700 пунктов.