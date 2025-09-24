"Це занадто: Залужний категорично розгромив Курську операцію

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уперше публічно оцінив результати бойових дій у Курській області. У своїй статті для ZN.UA він визнав, що операція мала надто високу ціну.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи прорив українських сил на одному з напрямків, генерал зазначив, що подібні дії мають сенс лише у випадку, якщо втрати серед особового складу є виправданими, а мета — чітко обмежена.

"Такі операції можна проводити, якщо ціна у вигляді людських втрат є виправданою, а цілі — досяжними та конкретними", — наголосив Залужний.

Водночас він застеріг, що досвід операції на Курському напрямку продемонстрував: локальний прорив на обмеженій ділянці фронту не гарантує стратегічної переваги. Хоча українські війська досягли певного тактичного просування, російські сили зуміли зберегти контроль і скористатися своїми технологічними перевагами.

"Зрештою, противник не лише зупинив наше просування, а й сам провів низку контратак, хоч і без значного оперативного результату", — пояснив екс-головнокомандувач.

Щодо рівня втрат під час операції, Залужний зазначив, що точні цифри йому невідомі, але "безумовно, ціна була надмірною".

Свою думку раніше висловлював і нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він підкреслював, що метою операції було глибоке проникнення на територію противника і закріплення позицій. За його словами, у боях на цьому напрямку російська армія втратила близько 80 тисяч військових — вбитими та пораненими.

