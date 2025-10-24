КНДР продолжает воевать против Украины: какой области это угрожает больше всего

Северокорейские военные замечены в прямой поддержке наступательных операций российских оккупантов против Украины. Они помогают наносить удары по Сумской области, где продолжаются бои в приграничье. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Британские разведчики установили, что солдаты КНДР, находящиеся в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Минобороны Британии отмечает, что им удалось зафиксировать первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

В частности, дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что усиливает точность российских атак.

В отчете подчеркивается, северокорейские военные, скорее всего, ранее проводили операции с использованием беспилотников против украинских сил в Курской области России. Однако их основная роль заключалась в участии в наземных боях на стороне российских войск.

Разведка Великобритании отмечает, что КНДР использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем.

Подытоживая, стоит сказать, что ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что солдаты КНДР продолжают находиться в Курской области, где они учатся воевать в современных условиях. В частности, северокорейцы помогают россиянам наступать в Сумской области.



