КНДР продовжує воювати проти України: якій області це загрожує найбільше

Північнокорейські військові помічені у прямій підтримці наступальних операцій російських окупантів проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області, де продовжуються бої у прикордонні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Міноборони Британії у X (Twitter).

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

Британські розвідники встановили, що солдати КНДР, які перебувають у Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати ударів територією України.

Міноборони Британії зазначає, що їм вдалося зафіксувати перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені у прямій підтримці чи сприянні наступним російським діям проти України.

За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Зокрема, дрони північнокорейського виробництва використовують для коригування вогню систем залпового вогню, що посилює точність російських атак.

У звіті наголошується, що північнокорейські військові, швидше за все, раніше проводили операції з використанням безпілотників проти українських сил у Курській області Росії. Однак їх основна роль полягала в участі у наземних боях за російських військ.

Розвідка Великобританії зазначає, що КНДР використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем.

Підсумовуючи, варто сказати, що раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що солдати КНДР продовжують перебувати у Курській області, де вони вчаться воювати за сучасних умов. Зокрема, північнокорейці допомагають росіянам наступати на Сумщині.



