Солдаты КНДР продолжают находиться в Курской области, где они учатся воевать в современных условиях. В частности, северокорейцы помогают россиянам наступать в Сумской области. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 19 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Бои продолжались в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Андреевки, Алексеевки и Кондратовки.

Так называемый российские "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, 19 октября заявил, что медицинский персонал российского 1-го мотострелкового полка, действующего в Курской области, плохо организован, неспособен оказывать качественную медицинскую помощь и имеет низкую боевую эффективность.

Также он утверждал, что северокорейские войска в Курской области активно испытывают северокорейское оружие, включая реактивные системы залпового огня, на украинском театре военных действий, чтобы получить полезные знания о современной войне.

Отмечается, что 10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области. Также иногда они блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений.




