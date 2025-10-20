Війська КНДР знову у справі: де РФ їх активно залучає у війні

Солдати КНДР продовжують перебувати у Курській області, де вони вчаться воювати за сучасних умов. Зокрема, північнокорейці допомагають росіянам наступати на Сумщині. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська КНДР. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначили, що 19 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Бої тривали у Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Андріївки, Олексіївки та Кондратівки.

Так званий російський "військор", пов'язаний з російським Північним угрупуванням військ, 19 жовтня заявив, що медичний персонал російського 1-го мотострілецького полку, що діє в Курській області, погано організований, нездатний надавати якісну медичну допомогу і має низьку бойову ефективність.

Також він стверджував, що північнокорейські війська в Курській області активно зазнають північнокорейської зброї, включаючи реактивні системи залпового вогню, на українському театрі військових дій, щоб отримати корисні знання про сучасну війну.

