Війська КНДР знову у справі: де РФ їх активно залучає у війні
НОВИНИ

Війська КНДР знову у справі: де РФ їх активно залучає у війні

В ISW зазначають, що війська КНДР використовують Курську область як полігон для навчання сучасній війні.

20 жовтня 2025, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Солдати КНДР продовжують перебувати у Курській області, де вони вчаться воювати за сучасних умов. Зокрема, північнокорейці допомагають росіянам наступати на Сумщині. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська КНДР знову у справі: де РФ їх активно залучає у війні

Війська КНДР. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначили, що 19 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Бої тривали у Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Андріївки, Олексіївки та Кондратівки.

Так званий російський "військор", пов'язаний з російським Північним угрупуванням військ, 19 жовтня заявив, що медичний персонал російського 1-го мотострілецького полку, що діє в Курській області, погано організований, нездатний надавати якісну медичну допомогу і має низьку бойову ефективність.

Також він стверджував, що північнокорейські війська в Курській області активно зазнають північнокорейської зброї, включаючи реактивні системи залпового вогню, на українському театрі військових дій, щоб отримати корисні знання про сучасну війну.

Зазначимо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що північнокорейські війська не допомагають армії РФ у бойових діях у Сумській області. Командування не погоджує відпустки російським військовим "до захоплення Сум". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті

Наголошується, що 10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Так званий російський "військор", пов'язаний з російським Північним угрупуванням військ, поскаржився, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість проводять операції з розмінування та боротьби з безпілотниками у Курській області. Також іноді вони блокують рух російської артилерії та техніки дорогами через непорозуміння.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2025/
