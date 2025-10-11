Действительно ли войска КНДР вместе с РФ уже в Сумской области: в США дали ответ

Северокорейские войска не помогают армии РФ в боевых действиях в Сумской области. Командование не согласовывает отпуска российским военным "до захвата Сум". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области. Также иногда они блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений.

Также, по его словам, в больницах питание у северокорейских военнослужащих лучше, чем у российских. А солдаты часто должны покупать за собственные деньги лекарства и продукты питания.

"Военкор" утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска "не захватят город Сумы".

Отметим, ранее аналитики украинского мониторингового проекта DeepState сообщали, что российские захватнические войска смогли продвинуться в Сумской и Запорожской областях.

Специалисты отметили, что захватчики имели успех вблизи шести населенных пунктов. В частности, обновленная карта свидетельствует, что в Сумской области враг имеет успех вблизи села Новониколаевка.

