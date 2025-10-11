logo

BTC/USD

112161

ETH/USD

3780.67

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли войска КНДР вместе с РФ уже в Сумской области: в США дали ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли войска КНДР вместе с РФ уже в Сумской области: в США дали ответ

В ISW отметили, что солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят

11 октября 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Северокорейские войска не помогают армии РФ в боевых действиях в Сумской области. Командование не согласовывает отпуска российским военным "до захвата Сум". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Действительно ли войска КНДР вместе с РФ уже в Сумской области: в США дали ответ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области. Также иногда они блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений.

Также, по его словам, в больницах питание у северокорейских военнослужащих лучше, чем у российских. А солдаты часто должны покупать за собственные деньги лекарства и продукты питания.

"Военкор" утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска "не захватят город Сумы".

Отметим, ранее аналитики украинского мониторингового проекта DeepState сообщали, что российские захватнические войска смогли продвинуться в Сумской и Запорожской областях.

Специалисты отметили, что захватчики имели успех вблизи шести населенных пунктов. В частности, обновленная карта свидетельствует, что в Сумской области враг имеет успех вблизи села Новониколаевка.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются и сейчас. Ситуация остается очень сложной. Об этом говорится в обзоре аналитики проекта DeepState.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости